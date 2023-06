Il conduttore tv in piazza Duomo: "Gli volevo bene"

“Berlusconi ha riempito degnamente, a volte suo malgrado, le pagine di tanta cronaca, dallo spettacolo allo sport. Oggi queste pagine vanno appallottolate perché secondo me Berlusconi merita le pagine della storia”. Così Jerry Scotti parlando con i giornalisti in piazza Duomo del fondatore di Forza Italia, morto lunedì a 86 anni. Il conduttore ha parlato anche delle sue sensazioni. “Lacrime no ma sono commosso. Stiamo parlando di una persona che non c’è più e a cui volevo bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata