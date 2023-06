L'omaggio di oltre 200 sostenitori

Oltre duecento sostenitori della Curva Sud del Milan hanno omaggiato il presidente Silvio Berlusconi fuori da Villa San Martino ad Arcore. Tutti con una rosa rossa in mano, i ragazzi hanno marciato per qualche centinaio di metri fino si cancelli della villa intonando il coro “C’è solo un presidente”. Una volta deposti ì fiori, il corteo si è sciolto in un lungo e commosso applauso.

