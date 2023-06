Trasmissioni interrotte per uno speciale in onore del leader di Forza Italia

Dalla politica alla tv, dal calcio all’editoria: cordoglio unanime per Silvio Berlusconi, morto a Milano all’età di 86 anni. Una notizia che ha scosso gli studi di Mediaset: i primi a darla in lacrime dagli studi di Mattina5 Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Le trasmissioni sono state interrotte per annunciare uno speciale in onore del leader di Forza Italia.

+++ Morto Silvio Berlusconi +++ Su Canale5 in diretta lo speciale TG5 pic.twitter.com/n956JE8Olm — Mattino5 (@mattino5) June 12, 2023

Cambio programmazione Mediaset

Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Su Canale 5, dalle 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

