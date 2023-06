Alessandro Antriello: "Amicizia oltre il lavoro"

Alessandro Antriello, titolare della Bottega dell’Argento di Corso Vittorio Emanuele a Roma, ricorda con commozione Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni. L’ex premier era solito fare acquisti da donare ad amici e capi di Stato in visita in Italia durante i mandati di governo. “La morte del Cavalier Berlusconi lascerà in me un grande vuoto perché si era stretto un legame di amicizia che andava oltre il lavoro”, racconta Antriello.

“Circa venti anni fa ho avuto il piacere di accoglierlo nel mio negozio e ogni volta c’era un piacevole scambio di vedute e commentava in modo sempre attento quello che noi andavamo a creare per lui”, prosegue: “Nella vita privata era una persona disponibile e alla mano e disponibile sia alla battuta sia al piacevole colloquio”.

