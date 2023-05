Al momento della lettura dell'esito si è levato un lungo applauso dai banchi della maggioranza

L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al Dl Cutro, dopo la fiducia votata ieri, con 179 sì, 111 no e 3 astenuti sui 293 deputati presenti in Aula. Il provvedimento, già approvato al Senato, è dunque approvato in via definitiva. Al momento della lettura dell’esito da parte di Anna Ascani (Pd), che presiede la seduta, si è levato un lungo applauso dai banchi della maggioranza.

