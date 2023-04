Ai primi del mese prossimo evento di Forza Italia a Milano

Antonio Tajani rassicura sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. “Il modo migliore per aiutarlo è quello di lavorare per governare bene il Paese e di lavorare per rafforzare la presenza di Forza Italia”, spiega il ministro degli Esteri e coordinatore azzurro, lasciando la cerimonia della festa della Polizia, a Roma. “Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco”, aggiunge il vicepremier.

