Il vicepresidente del Senato dopo la vittoria della destra alle elezioni in Finlandia

“Io mi auguro che prevalga una destra come quella del Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa parte, per avere una cultura di governo. Non vorrei che vincessero delle tendenze separatiste all’interno dell’Europa. L’Europa è fatta da 500 milioni di persone: o è unita o non ce la fa. Però per essere unita deve essere attrattiva. Se è l’Europa dei divieti o di direttive sbagliate dalla casa all’automobile, c’è una tendenza a fuggire”. Così Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, a margine del convegno promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli “Trasporti e logistica: il sistema paese tra sviluppo economico ed infrastrutturale”, in merito alla situazione europea dopo la vittoria della destra alle elezioni in Finlandia.

