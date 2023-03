Il ministro degli Esteri a Roma per il convegno di Confapi

“La situazione migranti è molto complicata. Ci sono diverse concause: le situazioni in Afghanistan, in Siria, in Israele e Palestina, in Africa del Nord, in Africa Subsahariana che spingono i migranti verso Nord. Chiaramente il primo paese che incontrano è l’Italia. Serve l’aiuto degli altri stati europei. Dobbiamo lavorare per avere più immigrazione regolare e meno immigrazione irregolare”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando all’Auditorium della Conciliazione a Roma per il convegno di Confapi ’75 anni di grandi imprese’. Le imprese chiedono più manodopera? “Siamo aperti ad incrementare la presenza di immigrati regolari. Il clickday a dato ottime risposte al di là di ogni aspettativa. Vogliamo dare risposte concrete alle imprese” ha risposto ai cronisti il capo della Farnesina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata