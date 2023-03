La premier in Aula per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 23 e 24 marzo

Giorgia Meloni ribadisce il sostegno dell’Italia a Kiev. “Il sostegno all’Ucraina sarà assicurato in ambito politico, economico e militare finché sarà necessario. Il popolo ucraino non sta difendendo solo la propria terra ma i valori di libertà e democrazia su cui si fondano le nostre società”, ha dichiarato la premier nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo. “Rispettare gli impegni assunti è vitale per la nostra credibilità internazionale, per la nostra stessa sovranità. La libertà ha un prezzo”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

