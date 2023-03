Anche l'affondo su Salvini: "Lo vedo in ritirata, si prenda sue responsabilità"

“Sono convinto che ci sia stato un grande errore da parte della presidente del Consiglio. Alla notizia del naufragio terribile, Meloni sarebbe dovuto correre a Cutro invece è corso Piantedosi, dicendo parole inaccettabili”. Così l’ex presidente della Camera ed esponente M5s, Roberto Fico, in una intervista ai microfoni di LaPresse. “Vedo poi un Salvini in ritirata, che non si fa vedere, e che su questa questione, in una catena di comando, deve prendersi le proprie responsabilità”, aggiunge Fico.

