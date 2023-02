Il senatore di Forza Italia: "Se andate a leggere le sue dichiarazioni, dice che serve un piano per la ricostruzione"

Le parole di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno creato un grosso caso mediatico e politico. Maurizio Gasparri le ha commentate assicurando che le idee del Cavaliere sono in linea con quelle dell’esecutivo. “Berlusconi ha espresso più volte la sua opinione. Il Governo ha votato, d’accordo con il leader di Forza Italia, tutti i provvedimenti a sostegno dell’Ucraina. Se andate a leggere le sue dichiarazioni, dice che serve un piano per ricostruire l’Ucraina“, ha detto il senatore di FI al comitato elettorale per Francesco Rocca a Roma. “Difficoltà in maggioranza? In una giornata come oggi mi sembra che le difficoltà ce le abbiano il Pd e i grillini”, ha aggiunto Gasparri rispondendo ai cronisti.

