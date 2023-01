La presidente del Consiglio: "Si rischia di fare un favore ai trafficanti di esseri umani"

“Penso che a nessuno conviene dividersi su un tema come le migrazioni perché si rischia di fare un favore ai trafficanti di esseri umani, e questo credo che una civiltà come la nostra non lo voglia e non possa permetterlo. Dunque è tempo di lavorare insieme per prevenire i flussi illegali, arginandoli prima che arrivino ai confini europei”. Così la premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “L’Italia sta già facendo la sua parte in queste settimane per rafforzare la cooperazione con i Paesi d’origine e di transito dei flussi migratori, e credo che l’impegno verso l’Africa dovrebbe essere di tutta l’Europa. E credo che in Europa ci sono importanti punti di contatto, così come credo si possa e si debba migliorare l’azione europea in tema di rimpatri”, aggiunge.

