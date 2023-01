La premier ad Algeri: "Sperimentare nuovi campi per questa collaborazione"

“La prima missione bilaterale nel Nord Africa che il nuovo governo ha inteso fare è questa in Algeria e non è un caso. Dimostra quanto l’Algeria sia per l’Italia un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”. Così la premier Giorgia Meloni dopo la firma della Dichiarazione congiunta con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune. “Questa dichiarazione congiunta – ha aggiunto Meloni – sottolinea da una parte l’eccellenza delle nostre relazioni ma dall’altra parte dice che non ci vogliamo fermare qui e che vogliamo sperimentare nuovi campi per questa collaborazione nel campo ovviamente energetico, economico, culturale e politico. L’Italia intende realizzare con l’Algeria un partenariato che possa consentire di costruire ponti tra la sponda Nord e quella Sud del Mediterraneo per contribuire alla stabilizzazione di una regione che per Italia ed Europa è fortemente strategica“.

