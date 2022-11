Il ministro dell'Interno da Napoli: "Difficoltà nelle operazioni di soccorso"

“Non ci sono morti accertati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in prefettura a Napoli, in merito alla frana che ha colpito Casamicciola, Comune dell’isola di Ischia. “Sono in stretto contatto con la presidente Meloni – ha affermato – E’ una situazione molto grave, in evoluzione e che è da seguire”.

Difficoltà in operazioni soccorso

“Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. “Le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative, stiamo mandando mezzi sia via mare sia per il sorvolo aereo”, ha affermato. I dati, fanno sapere dal Viminale, relativi a quanto sta accadendo, sono in continua evoluzione.

