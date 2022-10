La presidente di FdI entrando alla Camera ha commentato la singolare proposta del generale Muhoozi Kainerugaba

(LaPresse) – Giorgia Meloni risponde alle domande dei giornalisti sull’offerta di 100 mucche fatta dal figlio del presidente ugandese nei suoi confronti. “Mi è sembrato un po’ fuori luogo” è stato il commento della presidente di Fratelli d’Italia entrando alla Camera. Il generale Muhoozi Kainerugaba, figlio del Capo dello Stato Yoweri Museveni, aveva fatto la singolare proposta su Twitter. “Nella nostra cultura a una donna che ti piace regali una mucca”, ha spiegato Kainerugaba ai suoi follower.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg

— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022