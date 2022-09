Il presidente della Camera: "Si riparte dal lavoro"

(LaPresse) “A volte è anche po’ il racconto che si fa del Sud legato al reddito e del reddito legato al Sud: è una visione un po’ qualunquista questa e anche stereotipata”. Così il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa convocata dal Movimento 5 Stelle a Napoli all’indomani delle elezioni politiche. “Il Sud riparte con il lavoro e con tante persone che si sono rimboccate le maniche anche per far avere un potere politico al Sud Italia”, ha spiegato Fico che poi rivendica: “Noi abbiamo elaborato una legge che ha dato un balzo in avanti all’economia che è il 110% del superbonus e la città che l’ha utilizzato di più è Milano”.

