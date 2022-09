(LaPresse) “Credo che questa situazione richieda un intervento immediato e penso che il governo attuale stia preparando già per domani un decreto al riguardo. Se questo si potrà fare senza scostamento di bilancio, meglio”. Così Silvio Berlusconi sul tema bollette, intervistato ad Arcore dal direttore di LaPresse, Alessia Lautone. Il leader di Forza poi attacca la sinistra: “Colpa della sinistra se oggi ci troviamo in questa situazione, perché per tanti anni hanno detto un ‘no’ ideologico alla realizzazione di termovalorizzatori, di rigassificatori, di impianti per le energie pulite e anche della ricerca del nucleare pulito e di quarta generazione. Una volta al governo noi realizzeremo tutto questo”.

