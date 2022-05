Il leader pentastellato parla anche del conflitto in Ucraina: "Corsa al riarmo una follia"

(LaPresse) “L’Italia non è in condizioni di affrontare il riarmo, non abbiamo risorse finanziare e non abbiamo la voglia e la vocazione per primeggiare sulle spese militari. Questo conflitto non si risolve con la corsa al riarmo, è una follia”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram.”Nessuna giustificazione all’aggressione russa. Era importante dare pieno mandato al premier Draghi”, poi “sono passati 70 giorni di guerra e di carneficina. La prospettiva concreta è quella dell’escalation militare”, ha aggiunto. Sul Superbonus, criticato da Draghi, Conte poi chiarisce: “Noi saremo al governo soltanto a queste condizioni: il Superbonus significa una transizione ecologica. Fin quando ci saremo noi, sarà così”, ha detto ancora Conte.

