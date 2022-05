Il leader M5S: "Siamo noi a chidere fiducia e rispetto per i cittadini"

(LaPresse) “Quella norma” relativa agli inceneritori contenuta nel dl Aiuti “non può coniugarsi alla fiducia”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di presentazione delle dieci lezioni di politica, in vista della scuola di formazione del Movimento Cinque Stelle. “Su quella norma non può neppure lontanamente calare il concetto di fiducia. La fiducia la chiediamo noi, fiducia e rispetto per i cittadini”, ha sottolineato Conte.

