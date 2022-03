Lo ha dichiarato il presidente della Camera

(LaPresse) “Siamo preoccupati per tutta la situazione, anche per come sta evolvendo dopo i colloqui dei ministri degli Esteri in Turchia. Quello che ci tengo a dire, per l’ennesima volta, è che noi dobbiamo riuscire a raggiungere un cessate il fuoco e quindi dobbiamo mettere al centro la pace, perché la pace è il nostro bene comune più grande come l’acqua e come l’aria”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro a Napoli. “Per fare questo devono lavorare tutti i Paesi del mondo, tutte le diplomazie internazionali e l’Europa deve avere un ruolo molto importante e forte proprio per la ricerca della pace. E si deve partire dai punti importanti, un punto di equilibrio che contempla anche gli interessi delle nazioni”, ha aggiunto Fico. “Ho sentito da parte del presidente Zelensky anche delle aperture importanti. Spero che possano arrivare altre aperture da parte di Mosca e di Putin, e quindi, per esempio, il cessate il fuoco. La Russia deve riconoscere la Costituzione dello Stato dell’Ucraina e l’Ucraina può garantire una non entrata permanente nella Nato. Iniziare da dei punti, mettere dei tasselli per trovare un equilibrio fra queste due nazioni. È importante farlo, crederci fino in fondo e lavorare per questo”, ha proseguito. “Per quanto riguarda le sanzioni, sono uno strumento giusto. Vanno anche inasprite, per come la vedo io, ed è chiaro che porteranno anche degli scompensi economici nel nostro Paese. Però l’Europa può far fronte, e deve fare fronte, con progettualità rispetto alle sanzioni che solo noi abbiamo dato. Per lottare per la democrazia e la libertà a qualcosa si deve rinunciare. Per l’accoglienza dei profughi l’Italia e l’Europa stanno facendo un lavoro eccezionale che nei giorni a venire sarà sempre più grande e, soprattutto, gli italiani stanno dando prova di eccezionale accoglienza, e anche la mia città sta dando prova eccezionale, che dovrà essere sempre più importante e strutturata”, ha concluso il presidente della Camera.

