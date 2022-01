Il vicepresidente di FI: "Non è con i veti che si affrontano le situazioni"

(LaPresse) “Berlusconi parla da solo, non ha bisogno di portavoce. Quando scioglierà la riserva, sarà lui a parlare. Non è con i veti che si affrontano le situazioni”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Verdini? È un cittadino, parla, ma la politica ha delle regole. Berlusconi è stato invitato da tutti i partiti a sciogliere la riserva. Non c’è altro da dire. Siamo però convinti che i presidenti delle Camere debbano trovare una soluzione per far votare tutti i grandi elettori”, ha concluso Tajani.

