Così l'esponente del Movimento Cinque Stelle

(LaPresse) “Non ci sono nomi, noi continuiamo a chiedere la cosa più giusta e ciooè garantire la continuità e i leader, compreso il nostro, dovrebbero fare un appello a Mattarella per un ulteriore sacrificio considerata la situazione” altrimenti “l’unica alternativa sarebbe il caos”, ha detto Danilo Toninelli, Movimento Cinque Stelle. “L’unica soluzione è chiedere a Mattarella in coro un sacrificio con grande senso di responsabilità. Una cosa che il M5S dovrebbe fare è rendere pubblico tutto ciò che stiamo facendo e non certo con un sms un minuto prima del voto”.

