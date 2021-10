La leader di FdI commenta il servizio di Fanpage che ha portato l'europarlamentare Fidanza ad autosospendersi

(LaPresse) “Io chiedo di avere i filmati integrali, io sono una persona molto rigida su certe materie ma non me ne vogliate se non giudico i miei dirigenti in base a un filmato”. Giorgia Meloni si rivolge direttamente ai giornalisti di Fanpage, autori di un’inchiesta su presunti fondi neri usati per la campagna elettorale e legami con la destra estrema da parte di esponenti di Fratelli d’Italia e chiede loro di avere tutte le 100 ore di girato. Il servizio giornalistico, frutto di un lavoro durato tre anni, ha spinto l’europarlamentare Carlo Fidanza ad autosospendersi: “Io conosco quel dirigente da più di venti anni e sono rimasta molto colpita: è comunque curioso che il video sia stato mandato a pochi giorni dal voto”, aggiunge la leader di FdI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata