Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia a margine della conferenza stampa a Milano a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo

(LaPresse) Il caso legato all’ex capo della comunicazione social della Lega, Luca Morisi, indagato per cessione di droga a Verona, può condizionare il voto delle comunali? “No, non credo che possa condizionare l’esito del voto. Penso che i cittadini non votino su queste basi. I cittadini di Milano, Roma e Napoli penso sappiano bene che ci sono due modelli in campo alternativi, uno chiuso nei salotti e, dall’altra parte, c’è un centrodestra che ha una visione chiara sul sostegno alle categorie produttive, sulla sicurezza, difesa della famiglia”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza stampa del centrodestra a Milano a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo

