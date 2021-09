Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia a margine della conferenza stampa di centrodestra a Milano a sostegno di Luca Bernardo

(LaPresse) “Siccome ho già visto che qualcuno sta facendo delle ricostruzioni surreali sul mio ritardo di questa mattina. Vi prego cortesemente di andare a vedere a che ora doveva arrivare e a che ora è arrivato il volo che ho preso da Roma che mi avrebbe consentito se fosse arrivato in tempo di essere qui per le 11. Vi prego di non fare mistificazioni, perché se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l’avremmo fatto”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza stampa di centrodestra a Milano a sostegno di Luca Bernardo, rispondendo alla domanda sul fatto che non abbia incrociato il leader della Lega, Matteo Salvini. “Se l’abbiamo fatto è per confermare ancora una volta una compattezza che il centrodestra ha sulla quale troppa stampa cerca delle mistificazioni senza senso ma purtroppo bisogna fare i conti con la realtà”. Meloni ha poi risposto a una domanda sul colloquio di Silvio Berlusconi con un quotidiano, smentito da Forza Italia: “Penso che abbia senso la smentita di Berlusconi e segnalo che io ieri mi sono svegliata e ho trovato su ben due giornali un titolo virgolettato attribuito a me di una frase che non ho mai detto. Quindi, prendo queste dichiarazioni sempre con un po’ di beneficio del dubbio”

