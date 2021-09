La leader di Fratelli d'Italia: "Il suo valore aggiunto è la sua professionalità"

(LaPresse) “Quando la sinistra dice che Michetti è inadeguato mi dovrebbe spiegare perchè 840 sindaci della sinistra hanno chiesto aiuto a Michetti“, così Giorgia Meloni parlando a margine di una iniziativa elettorale a sostegno di Enrico Michetti sindaco di Roma. “Sono soddisfatta di come Michetti ha gestito la campagna elettorale partendo dal presupposto che era una persona non abituata a fare campagna elettorale. Ho condiviso le sue scelte di fondo di non fare cinque confronti al giorno e di non attaccare i suoi avversari, perché il suo valore aggiunto è dato dalla sua professionalita'”.

