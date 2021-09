La leader di FdI commenta anche la riforma del catasto: "Una follia, pronti a barricate"

(LaPresse) “Sono già decine e decine di migliaia gli italiani che stanno firmando per chiedere ai parlamentari di aiutarci a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lamorgese, che chiaramente non fa e non sa fare il suo lavoro perché in Italia chi non rispetta le regole viene avvantaggiato e chi le rispetta viene colpito. Per cui noi crediamo che il dibattito vada portato in Aula e chiediamo ai cittadini di aiutarci ad accendere i riflettori su questa materia”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine di un’iniziativa elettorale a Piazza dei Mirti a Roma. Meloni ha anche parlato della riforma del catasto che “sarebbe assolutamente una follia, una ulteriore stangata sulle famiglie che farebbe aumentare chiaramente tutte le imposte legate al valore della casa, che rimetterebbe in discussione l’accesso ai servizi sociali perché ovviamente rivedere il valore della ricchezza della casa significa anche rischiare che qualcuno non abbia più diritto all’asilo nido o ad altri servizi. Per me è una follia indegna in un momento come questo. Siamo pronti a fare le barricate”

