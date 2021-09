Il governatore emiliano: "Con Conte sempre lavorato bene"

(LaPresse) “Se i Cinque Stelle confermeranno come negli ultimi tempi una posizione europeista, progressita e riformista saranno, credo, un prossimo naturale alleato anche alle elezioni politiche. Alle amministrative andiamo in alcuni casi per la prima volta insieme, in alcuni casi divisi. Ma la prospettiva mi pare sia, come ha detto Giuseppe Conte, nel centrosinistra. Io con Giuseppe Conte ho lavorato bene”. Lo ha detto il governatore dell’Emilia Romagna. Stefano Bonaccini, in tour elettorale in Abruzzo.

