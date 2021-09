La leader di Fdi da Napoli risponde al governatore campano che ha chiesto un confronto pubblico

“De Luca vuole un dibattito pubblico con me? Si vede che non sa più di che parlare e come perdere tempo. Io non ho problemi, volentieri mi confronto con lui, magari gli spiego un paio di cose che lui non ha capito, lo facevo un po’ più intelligente”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni risponde così al governatore campano che ha chiesto un confronto pubblico. “De Luca dice cose tipo ‘come si va a vaccinarsi e essere contrari al green pass?’. Non ci vuole un fenomeno, si fa come la Merkel. È cretina pure lei? No, semplicemente se si esce dagli slogan e si comincia a parlare dei temi seriamente, anche la sinistra deve fare i conti con le irragionevoli tesi che porta avanti”, aggiunge la Meloni parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Napoli in Piazza dei Martiri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata