Il presidente della Camera: "Misura importantissima per le persone in difficoltà"

(LaPresse) “Il Movimento Cinque Stelle difenderà il reddito di cittadinanza perché è stata una misura importantissima per le persone in difficoltà, una misura ottima che ha dato un valore importante a tutti coloro che avevano difficoltà e ancora oggi tante persone hanno difficoltà e hanno bisogn del reddito di cittadinanza”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico da Napoli a margine della presentazione della lista del Movimento 5 Stelle per le amministrative. “Se ci sono dei miglioramenti da fare si faranno, ma il reddito rimane”, ha precisato Fico.

