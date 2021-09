La leader di FdI a Milano per la design week

(LaPresse) “Il ritorno del Salone del Mobile è un grande segnale per il quale voglio ovviamente ringraziare sia FederlegnoArredo che il Salone stesso. Non era facile, non era scontato. C’è stato un lungo dibattito e un lungo lavoro, però è un segnale di ripartenza che è fondamentale per il nostro made in Italy, per il quale è iniziato un 2021 che ci fa ben sperare”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della visita al Supersalone, edizione speciale del Salone del Mobile, alla Fiera di Rho (Milano). “La contrazione dell’anno scorso – ha aggiunto – rispetto ad altri settori è stata più contenuta, è stato un settore che ha retto anche grazie, forse, al rapporto che gli italiani hanno avuto con la casa nell’epoca Covid e alle scelte politiche che sono state fatte e che ho condiviso come il superbonus eccetera. Sicuramente, ci lascia ben sperare soprattutto il dato dell’export, molto significativo. Anche un Salone più piccolo è un segnale per un settore come questo che nel 2019 ci regalava un 5% di Pil, con 300mila addetti e più di 70mila aziende. Un fiore all’occhiello”, ha concluso.

