Il leader del Movimento 5 Stelle: "I ragazzi hanno sofferto tanto"

(LaPresse) “Prioritario che i ragazzi tornino in presenza, hanno sofferto tanto. Nel periodo più duro sono stati costretti a subire la dad”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5S, a Salerno a margine di un incontro elettorale. “Ma è chiaro – ha aggiunto l’ex premier – che l’offerta didattica nella sua ricchezza completa richiede la presenza, interazione con gli amici, i compagni e i professori. Bisogna fare di tutto, c’è stato tempo per organizzare”. Poi Conte rimarca: “Il Green pass obbligatorio per i docenti è necessario rispetto a questo obiettivo, ovvero il ritorno in presenza di tutti i ragazzi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata