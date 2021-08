La leader di FdI accusa: "Mancata trasparenza e serietà nelle informazioni"

(LaPresse) “La cosa più seria per la campagna vaccinale è trasparenza, serietà nelle informazioni. Questo è mancato, in realtà i no vax stanno al governo perché la campagna di distrazione e di allontanamento alla vaccinazione l’hanno fatta quelli che hanno dato informazioni che si accavallavano e si contraddicevano”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenuta giovedì mattina a Milano insieme al candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. “Che cosa si sta facendo per mettere in sicurezza la riapertura delle scuole?”, chiede poi Meloni all’esecutivo.

