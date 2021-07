Il senatore pentastellato: "Nessun malumore nel M5S, Conte è la persona giusta"

“Io non prendo nemmeno in considerazione il fatto che sia escluso il reato di mafia. Malumori tra di noi? Assolutamente no perchè Conte è un grande uomo di diritto. È la persona giusta, il problema dipende dall’altra parte. Io do per scontato che Bonafede sia coinvolto in questa trattativa”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S Danilo Toninelli ai giornalisti fuori dal Senato.

