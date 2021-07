Il leader della Lega: "Togliamo da testo ciò che divide e legge approvata entro estate"

(LaPresse) “Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno affossa la legge. La Lega ha proposto degli emendamenti che raccolgono le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di gay, lesbiche, insegnanti… Approviamo subito, tutti insieme, sarebbe un bel segnale di unanimità. Togliamo dal testo quello che divide: bambini, gender nelle scuole, censura, bavaglio, negazione della libertà di pensiero e parola, e la legge viene approvata al Senato e alla Camera entro l’estate”. Così Matteo Salvini dopo l’incontro a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, rispondendo sul ddl Zan. “Se Letta insiste con l’ideologia non fa il bene di gay, lesbiche e trans che dice di voler difendere e la legge viene affossata – prosegue il leader della Lega -. Lo abbiamo visto oggi in Aula sul voto su una sospensiva, 136 a 135, immaginatevi cosa succede al primo emendamento che verrà votato. Noi continuiamo a ripetere: c’è una mediazione che mette d’accordo il 99% del Parlamento, approviamo questa legge e poi passiamo ad altro”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata