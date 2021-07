Salvini: "Senza dialogo è legge morta". Renzi: "Immaginate cosa potrà accadere con voto segreto"

L’Aula del Senato non ha approvato le questioni sospensive presentate a Palazzo Madama sul ddl Zan da Forza Italia e Lega. La votazione nominale con scrutinio elettronico si è conclusa con 135 voti favorevoli e 136 contrari. Il Senato ha quindi bocciato la sospensione dell’esame per un solo voto.

Salvini: Un solo voto di scarto, senza dialogo la legge è morta

“Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta”. Questo il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il voto del Senato che ha bocciato la sospensiva dell’esame del ddl Zan con un solo voto di scarto. “Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno affossa la legge. La Lega ha proposto degli emendamenti che raccolgono le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di gay, lesbiche, insegnanti… Approviamo subito, tutti insieme, sarebbe un bel segnale di unanimità. Togliamo dal testo quello che divide: bambini, gender nelle scuole, censura, bavaglio, negazione della libertà di pensiero e parola, e la legge viene approvata al Senato e alla Camera entro l’estate”, ha aggiunto Salvini dopo l’incontro a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. “Se Letta insiste con l’ideologia non fa il bene di gay, lesbiche e trans che dice di voler difendere e la legge viene affossata – prosegue il leader della Lega -. Lo abbiamo visto oggi in Aula sul voto su una sospensiva, 136 a 135, immaginatevi cosa succede al primo emendamento che verrà votato. Noi continuiamo a ripetere: c’è una mediazione che mette d’accordo il 99% del Parlamento, approviamo questa legge e poi passiamo ad altro”.

Irritazione di FdI per assenze FI-Lega su sospensive

Alla votazione sulla richiesta di sospendere l’esame del ddl Zan al Senato, bocciata per un solo voto di scarto, risultano non aver partecipato 8 senatori di Forza Italia e 7 della Lega. E’ quanto emerge dai tabulati della votazione di Palazzo Madama. Gli assenti per così dire ‘non giustificati’ – quindi non in missione o in congedo – al momento del voto risulterebbero essere 4 di FI e 3 della Lega. Al completo, invece, il gruppo di Fratelli d’Italia con 20 senatori su 20. E proprio da parte del partito di Giorgia Meloni, a quanto si apprende, filtra una forte irritazione per le assenze nel centrodestra, senza le quali si sarebbe verificato un diverso esito al momento del voto.

Renzi: Sospensiva respinta per un voto, figuratevi con voto segreto

“Sul Ddl Zan dieci minuti fa il Senato ha respinto per un voto la sospensiva a scrutinio palese. Immaginate cosa potrà accadere con voto segreto”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Firenze, dove ha presentato il suo ultimo libro.

Faraone (Iv): O si cambia rotta o si va sotto, Pd scenda da aventino

“Questo voto dimostra chiaramente quello che diciamo da tempo, o si cambia rotta o il ddl Zan va a fondo. Il Pd e il M5S hanno il dovere morale di discutere e trovare soluzioni. Se continuano ad arroccarsi saranno responsabili davanti al Paese di questo fallimento”. Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

