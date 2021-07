Il leader della Lega: "Nei fatti la federazione nasce dal basso"

“Nei fatti la federazione del centrodestra nasce dal basso, dai territori e dai fatti, nei gazebo in cui si raccolgono le firme per i referendum della giustizia. Nei fatti c’e già, dalla raccolta firme per i referendum sulla giustizia e dalla riforma del fisco. Sono fiducioso”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’Assemblea nazionale di Noi con l’Italia, a proposito delle prossime amministrative. “Le candidature comuni sono esempio che il lavoro paga“, sottolinea il numero uno del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata