Le parole del deputato di Noi con l'Italia sulla candidatura a sindaco di Bernardo

“Non ho nessuna obiezione su Bernardo” ma “credo che i ticket non funzionino, in particolare a Milano. I cittadini votano il sindaco, non un ticket. La scelta di domani dovrà essere sul candidato sindaco”, ha detto Maurizio Lupi a margine della presentazione del libro di Giorgia Meloni commentando così la possibile candidatura del pediatra Luca Bernardo in vista del vertice di domani in cui il centrodestra ufficializerà il candidato sindaco di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata