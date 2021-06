Così la leader di Fratelli d'Italia scherza sul candidato sindaco: "Gli ho consigliato di parlare della città"

“Mi pare che Enrico Michetti sia un candidato competitivo per competenza, serietà e capacità. Anche per l’empatia, incontro tanta gente che mi dice che non lo conosceva e che ora che lo ha sentito è contenta”, Così Giorgia Meloni a margine di una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia sul candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti, a cui dice che “non devo dare consigli, in una trasmissione televisiva lo definii Mr. Wolf ma non perché nasconde cadaveri ma perché risolve i problemi”. ” Gli ho detto di parlare dei problemi della città perché i romani vogliono un sindaco”.

