Il capogruppo di FdI al flash mob contro le droghe: "Il governo non sta facendo nulla"

(LaPresse) – “L’Ungheria è una nazione sovrana, non entro nel merito della legge approvata quasi all’unanimità: strano che in Italia la sinistra rivendichi l’autonomia del proprio Parlamento sulla legge Zan e invece pensi che il Parlamento ungherese non possa essere sovrano. Così il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida a margine del flash mob contro le droghe, sulla legge anti Lgbt. “Il governo non sta facendo nulla sulle politiche antidroga, i dati sono allarmanti: servono soldi per il recupero dei tossicodipendenti e aiutare le famiglie” ha sottolineato.

