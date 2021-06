La ministra: "Il presidente Berlusconi sta lavorando da tempo su questa importante scelta"

(LaPresse) “Il presidente Berlusconi sta lavorando da tempo su questa importante scelta e sono convinta che a breve verrà fatto l’annuncio sul candidato per Milano, da parte di Berlusconi e da tutto il centrodestra unito”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, in occasione dell’evento ‘Milano ci siamo’, per lanciare la campagna elettorale in vista delle comunali. Potrebbe arrivare in serata il nome del candidato? “A brevissimo”, ha risposto . “Milano ha bisogno di una proposta legata alla società civile – ha affermato – che candidi la competenza e un grande amore per la città”.

