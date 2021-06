Manifestazione davanti alla Corte di Cassazione

L’Associazione delle camere penali è scesa in piazza per chiedere l’approvazione della legge di iniziativa popolare depositata in Parlamento per la separazione delle carriere e dell’unione delle Camere penali. Una legge che si innesta con i sei referendum promossi dalla Lega. “Chiediamo al Parlamento di accelerare l’iter di approvazione della legge”, è la posizione di Domenico Caiazza, presidente della Associazione Camere Penali. In piazza Cavour, a Roma, anche Carlo Calenda: “Il problema della giustizia è un problema di emergenza democratica. Sono certo che questo paese vedrà una riforma che aspetta da trenta anni, se ciò non avvenisse saremo i primi a sostenere il referendum”.

