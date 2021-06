Così il leader della Lega a margine della presentazione del candidato sindaco Michetti

“Presentiamo la voglia di cambiamento per restituire orgoglio e dignità a Roma”, così il leader della Lega, Matteo Salvini, presentando il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. “Roma ha occasione straordinaria – ha aggiunto -. Do per scontate onestà, pulizia delle strade, puntualità dei mezzi. Abbiamo parecchie idee buone”.

