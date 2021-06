Così il leader della Lega al termine tavolo del centrodestra: "A Torino via libera per Damilano"

(LaPresse) Il centrodestra scioglie la riserva sul candidato sindaco per la Capitale. “Come promesso piena sintonia nel centrodestra che per Roma ha scelto il ticket Enrico Michetti candidato sindaco – Simonetta Matone che sarà prosindaco”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine tavolo del centrodestra sulle Amministrative. “Abbiamo ufficializzato il via libera di Paolo Damilano a Torino”, ha spiegato ancora Salvini aggiungendo: “Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo e chiuderemo su Milano e Bologna”.

