Il Centrodestra ha scelto i candidati per le Amministrative in autunno

(LaPresse) “Abbiamo fatto grandi passi avanti, un centrodestra compatto che lavora per vincere”. Lo ha dichiarato la leader Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine del tavolo del Centrodestra sulle Amministrative. “Enrico Michetti e Simonetta Matone sono due straordinari professionisti. Abbiamo due tra i professionisti in assoluto più competenti in materie economiche e giuridiche, ma sanno anche parlare ai cittadini. Sono molto contenta anche della conferma di Damilano a Torino. Il Centrodestra è perfettamente in partita molto compatto e in campo per vincere”, ha aggiunto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata