Così la leader di Fratelli d'Italia in conferenza stampa

(LaPresse) “La mozione di sfiducia contro Speranza? Probabilmente non passerà però noi interpretiamo i milioni di italiani che oggi pensano che Roberto Speranza non dovesse essere confermato ministro della Salute e abbia delle responsabilità in queste scelte contestate che vengono prese”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa nella sede del partito. “Mi pare legittimo ma non polemizzo con i miei alleati, chiaramente comprendo la scelta che stando al governo abbiano un vincolo di lealtà rispetto alla maggioranza. Noi siamo un partito di opposizione e penso sia giusto utilizzare tutti gli strumenti di cui disponiamo”.

