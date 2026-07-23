23/07 – Fakir ancora vivo alla fine dell’intervento della polizia – Caso Delmastro, “scudo” della maggioranza – Musk ancora contro l’Odissea

Fakir ancora vivo alla fine dell’intervento della polizia, circa 30 i secondi in cui gli operatori della Croce Rossa sono intervenuti prima del decesso. Il Comune di Bologna risponde alle critiche: “Mai formulata richiesta di annullare il presidio, la Questura sapeva di quello degli antagonisti”.
Caso Delmastro, “scudo” della maggioranza, no all’uso delle chat con Caroccia. Il M5S occupa i banchi del governo in Senato, caos in aula.
Elon Musk di nuovo contro l’Odissea di Nolan e lancia la sfida: “Entro fine anno un film sul poema realizzata con l’AI”.