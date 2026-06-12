12/06 – Meloni contro Vannacci: “Non siete la vera destra” – Investì e uccise un ladro, condannta – Antonelli: “Non penso al titolo”

Meloni in Parlamento contro Vannacci: “Non siete la vera destra”. La premier mette nel mirino anche le divisioni del campo largo e attacca il M5s: “Cc’è chi fa politica con gli insulti e la volgarità e chi risponde con la propria storia”.
Investì e uccise un uomo che le aveva rubato la borsetta, imprenditrice condannata a 18 anni.
F1, dopo il trionfo di Montecarlo, il leader del Mondiale Antonelli va a caccia della sesta vittoria consecutiva a Barcellona: “Non penso al titolo, ma solo a guidare”.