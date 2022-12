Temperature molto alte al Sud, dice ilmeteo.it, ma anche più elevate della media al Nord

Stravolgimento meteo in vista del Natale. “La lancetta dei termometri vira verso l’alto – dice il sito de ilmeteo.it – In queste ultime 48 ore, la presenza di una struttura anticiclonica di matrice africana ha provocato un deciso rialzo dei valori termici su alcune regioni del Paese, in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori. Qui, complici anche le condizioni meteorologiche favorevoli ad un discreto soleggiamento, sembra di essere in primavera con punte di temperature massime anche prossime ai 15/16°C”.

Un anticiclone africano, da metà settimana, prenderà un’altra dose di energia pronto a far alzare ancora le colonnine di mercurio su valori decisamente lontani dai nostri standard climatici del periodo.

“Le cose continueranno ad andare diversamente invece al Nord e su alcuni tratti del Centro dove l’alta pressione provocherà effetti ben diversi – dice ancora ilmeteo.it – L’aria calda ed umida che la contraddistingue proseguirà a contrastare con l’aria più fredda sia del mare nostrum sia delle aree pianeggianti del Nord che delle vallate appenniniche del Centro. Qui avremo un’atmosfera dalle innumerevoli sfumature di grigio, con il sole che faticherà tantissimo a fare capolino tra le nebbie e le nubi basse e il tutto ovviamente condito da un contesto climatico decisamente meno mite”.

