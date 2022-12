Al Nord freddo nella norma ma al Sud caldo anomalo: lo dice ilmeteo.it

Cambiamenti in arrivo sul fronte termico e meteo in Italia: cambi shock in diverse regioni. “L’Italia continua ad essere condizionata da una reiterata circolazione ciclonica che si estende dal largo delle coste più occidentali della Spagna fino a gran parte del bacino del Mediterraneo – riporta ilmeteo.it – Nei prossimi giorni, complice proprio questa circolazione ciclonica, che determinerà correnti di origine ben diversa sul nostro Paese (di origine settentrionale/orientale e dunque freddi al Nord, di provenienza meridionale e dunque ben più miti al Sud) assisteremo ad una netta dicotomia tra Nord e Sud”.

Sulle regioni settentrionali e su buona parte di quelle centrali il clima sarà grigio e freddo. Al Sud invece, grazie anche un contesto meteo discretamente soleggiato, ci sarà un quadro termico davvero anomalo con temperature decisamente superiori alla media, in particolare sulla Sicilia, su molti tratti della Calabria e sul settore più meridionale della Puglia.

